ХК «Толпар» обыграл «Мамонтов Югры» по втором матче серии

Уфимский «Толпар» повел в серии до трех побед со счетом 2:0. Сегодня уфимская молодежка в Ханты-Мансийске одержала вторую победу в серии 1/8 финала плей-офф чемпионата МХЛ против «Мамонтов Югры».

Команда Игоря Гришина обыграла соперников со счетом 7:3. Напомним, днем ранее «Толпар» победил с менее крупным счетом – 3:2. Таким образом, для прохода в следующий раунд Кубка Харламова уфимцам осталось одержать всего одну победу.