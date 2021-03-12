Нуждается в медпомощи: в Башкирии пропал 63-летний Виктор Лазарев

В Мелеузе продолжают искать бесследно пропавшего 63-летнего Виктора Лазарева. Местонахождение пенсионера остается неизвестным с 22 февраля.
Приметы: голубоглазый, седые волосы, обычное телосложение, рост около 170 см. В день пропажи пенсионер был одет в болоневые брюки, черную куртку с капюшоном, черную шапку и черные ботинки.
Поисками Виктора Лазарева занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда. Он нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (987) 099 70 92, 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.
Фото: Соцсети.