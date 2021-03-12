В Уфе прошла завершающая сессия образовательной программы «Школьные инновации»

В Уфе завершилась программа для лидеров полилингвального образования. На проект «Школьные инновации» организаторы выиграли грант главы региона – более 2,5 млн рублей.

Реализация проходила совместно с Центром трансформации образования Московской школы управления «Сколково». В интенсиве приняли участие 30 представителей региональных полилингвальных организаций. Перед участниками выступали ведущие российские и иностранные эксперты.

В республике уже работают несколько полилингвальных школ, в этом году откроются новые в Хайбуллинском и Баймакском районах. А до 2024 года общая сеть охватит 10 городов и пять районных центров.