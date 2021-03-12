В Уфе к лету высадят почти 2,5 миллиона цветов

Первую рассаду в оранжереях Горзеленхоза высадили уже в январе. Это петунии, бархацы и ценерарии – наиболее выносливые, яркие и пригодные для городских пространств.

Когда ростки достигнут 6-7 сантиметров, кассеты вынесут в теплицы для адаптации к уличным условиям. Высадка же в грунт начнется в канун майских праздников. Самые большие цветочные грядки по традиции разобьют в местах проведения праздничных мероприятий. Основную партию – порядка 2 миллионов цветов доставят из Москвы. Столичная компания выиграла аукцион. В Уфе же планируют вырастить 260 тысяч однолеток.