В Башкирии в 2020 году выплаты по больничным листам увеличились вдвое

Свыше 11 млрд рублей получили жители республики за прошлый год по больничным листам. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности увеличились в два раза.

На заседании коллегии регионального отделения Фонда социального страхования отметили, что в первую очередь это связано с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности в 2020 году расходы фонда выросли на 40 процентов и составили свыше 22 млрд. рублей.