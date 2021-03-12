В Башкирии в 2020 году выплаты по больничным листам увеличились вдвое

Свыше 11 млрд рублей получили жители республики за прошлый год по больничным листам. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности увеличились в два раза.

На заседании коллегии регионального отделения Фонда социального страхования отметили, что в первую очередь это связано с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности в 2020 году расходы фонда выросли на 40 процентов и составили свыше 22 млрд. рублей.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на фонд возложили дополнительные функции и полномочия. С апреля работающим пенсионерам старше 65 лет пересчитываются пособия по карантинным больничным. Уже девятый месяц организация работает по механизму прямых выплат, то есть пособия перечисляются прямо на счет работающих граждан.

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