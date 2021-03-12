Заместителя мэра города в Башкирии оштрафовали за игнорирование жителя

В Нефтекамске был оштрафован первый заместитель главы администрации города. Чиновник проигнорировал жалобу местного жители, и тот обратился в прокуратуру.

В октябре 2020 года житель Нефтекамска обратился в администрацию по вопросу организации уличного освещения. Однако вице-мэр обращение в нужные сроки не рассмотрел, а также не дал никакого ответа по жалобе. Тогда горожанин пожаловался на чиновника в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и возбудило административное дело по факту невыполнения обязанностей. Чиновник был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Также заместитель мэра Нефтекамска был привлечён к дисциплинарной ответственности.