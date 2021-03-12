Появились подробности аварии на остановке в Уфе

Накануне, 11 марта, в Уфе произошла авария с участием маршрутки. Пассажирский транспорт вылетел на остановку «Дом печати» на улице 50 лет Октября.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, за рулём автобуса, который двигался по маршруту №277, находился 61-летний мужчина. Не справившись с управлением, он вылетел на остановку и сбил 29-летнюю жительницу Иглинского района. После этого маршрутка врезалась в банкомат. Пострадавшая была госпитализирована.
Виновник ДТП отмечает, что пытался уйти от столкновения с попутным автобусом, поэтому автоматически повернул вправо. В салоне маршрутки находились 10 человек. Медицинская помощь понадобилась лишь 53-летней пассажирке.
Расследование происшествия продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.