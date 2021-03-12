В Башкирии планируют заключить соглашение с концессионером строительства курорта «Мраткино»

Девять миллиардов рублей составят инвестиции в создание всесезонного курорта «Мраткино» в Башкортостане. Об этом заявил первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

В этом году правительство планирует заключить соглашение с концессионером строительства. Дорожная карта по проекту уже расписана. Регион взаимодействует с Национальным Центром Государственно-частного партнерства и ВЭБ.рф.