В Башкирии жители деревни хотят восстановить сельский клуб

Зданию требуется капитальный ремонт – замена крыши, окон, дверей и полов. На это нужно 1 млн 350 тысяч. Клуб, по сути, единственный оставшийся социальный объект в деревне. Здесь и избирательный участок организуется в период выборов, и проходят сходы граждан.

А вот жители деревни Куезбашево выступили за ремонт школы. Точнее, замену окон. Здесь еще остались 29 старых деревянных оконных блоков. Батыровский сельсовет участвует в программе уже несколько лет. Практически всегда выходит с проектами по благоустройству образовательных учреждений.