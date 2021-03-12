В Уфе избитая собака умирает на морозе

Волонтёры организации «Добрые руки-Уфа» рассказали о жутком случае. Местные жители нашли у железнодорожных путей по улице Цветочной умирающую собаку.

Известно, что несчастный пёс сильно избит – на его лапе открытая рана. Какие ещё повреждения на теле несчастной, сказать трудно, однако собака не может встать. Как видно на фотографиях очевидцев, беднягу замело снегом.

Неравнодушные уфимцы пытались помочь псу, но тот не дался в руки человека. Однако хвостатого всё же удалось поднять и отвезти в клинику.