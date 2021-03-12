В Уфе «оживили» картины, посвященные Великой Отечественной войне

Мы придумали, что у нас будет игра – живые картины. Участники игры берут картину и пытаются ее повторить. Нам показалось особе ценным, если мы берем картины, связанные с ВОВ. Если ребята будут погружаться в атмосферу, они еще больше будут понимать состояние наших воинов, ценность победы.

Екатерина Савельева, куратор «серебряных» волонтеров Башкортостана, доцент БГПУ им. М. Акмуллы