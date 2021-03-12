В Уфе «оживили» картины, посвященные Великой Отечественной войне

Волонтеры совместно с воспитанниками семейного центра «Вместе» попытались воссоздать произведение башкирского художника Вагиза Шайхетдинова «День Победы».
Акция прошла в рамках проекта «Помним о войне», который в прошлом году стал победителем грантового конкурса «Молоды душой». Для воспитанников детских домов, приютов, семейных центров, коррекционных школ проводят различные военно-патриотические игры и «Уроки мужества».
Мероприятия помогают проводить люди пожилого возраста. Один из активных участников – Андрей Ширяев, которому уже 93 года. К началу Великой Отечественной ему было 12 лет, он активно помогал в тылу. Будучи к тому же ветераном почтовой службы, он в качестве подарка детям сделал письма-треугольники.