В Уфе «оживили» картины, посвященные Великой Отечественной войне

Волонтеры совместно с воспитанниками семейного центра «Вместе» попытались воссоздать произведение башкирского художника Вагиза Шайхетдинова «День Победы».

Акция прошла в рамках проекта «Помним о войне», который в прошлом году стал победителем грантового конкурса «Молоды душой». Для воспитанников детских домов, приютов, семейных центров, коррекционных школ проводят различные военно-патриотические игры и «Уроки мужества».

Фото №1 - В Уфе «оживили» картины, посвященные Великой Отечественной войне

Мы придумали, что у нас будет игра – живые картины. Участники игры берут картину и пытаются ее повторить. Нам показалось особе ценным, если мы берем картины, связанные с ВОВ. Если ребята будут погружаться в атмосферу, они еще больше будут понимать состояние наших воинов, ценность победы.

Екатерина Савельева, куратор «серебряных» волонтеров Башкортостана, доцент БГПУ им. М. Акмуллы

Мероприятия помогают проводить люди пожилого возраста. Один из активных участников – Андрей Ширяев, которому уже 93 года. К началу Великой Отечественной ему было 12 лет, он активно помогал в тылу. Будучи к тому же ветераном почтовой службы, он в качестве подарка детям сделал письма-треугольники.

Письмо-треугольник для жизни солдата означало очень много, успокаивало его. Настраивало его, готовило солдата к подвигу. Таких примеров много. И я на каждом уроке такие подарочки детям делаю.

Андрей Ширяев «серебряный» волонтер
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