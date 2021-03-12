«Салават Юлаев» вышел в полуфинал конференции Кубка Гагарина

Хозяева льда сначала повели в счете – 2:0. Отличились Тему Хартикайнен и Саккари Маннинен. Но гости отыгрались. Ключевой момент встречи случился на последней минуте, когда за умышленный Ивана Федотова сдвиг ворот судьи назначили штрафной бросок. Буллит реализовал Маркус Гранлунд, поставив точку и в игре и в противостоянии.