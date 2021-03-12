«Салават Юлаев» вышел в полуфинал конференции Кубка Гагарина

Хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина. Накануне уфимцы на своем льду обыграли челябинский «Трактор» в пятом матче противостояния – 3:2.
Хозяева льда сначала повели в счете – 2:0. Отличились Тему Хартикайнен и Саккари Маннинен. Но гости отыгрались. Ключевой момент встречи случился на последней минуте, когда за умышленный Ивана Федотова сдвиг ворот судьи назначили штрафной бросок. Буллит реализовал Маркус Гранлунд, поставив точку и в игре и в противостоянии.
3:2 – в матче и 4:1 – в серии. «Салават Юлаев» выбил из борьбы челябинский «Трактор». Сегодня должен решиться соперник юлаевцев по полуфиналу.