В Уфе завершились соревнования среди спасателей

В Уфе прошло соревнование среди спасателей. Оно состояло из нескольких этапов. Финальный – аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС на автомобиле. Участникам было нужно достать пострадавших, в роли которых выступали их коллеги.

Это только здесь есть возможность обсудить, перепроверить и подготовить для удобства оборудование. В реальности – дорога каждая секунда. У спасателей, как и у врачей, есть правило «золотого часа». Если за это время успеть передать пострадавшего врачам – 90%, что он выживет, если нет травм несовместимых с жизнью.

В реальности подгоняет желание спасти – здесь желание выиграть. Сначала сотрудники МЧС ставят противооткатные упоры. А затем с помощью гидравлического оборудования разбирают машину по частям.

За ходом работ следят опытные спасатели. Юрий Туманов в Уфимском отряде с 1996 года. Всё это не раз проходил лично.

Эвакуация человека из авто – финальный этап соревнований. До него дошли три команды: специализированная часть №55, 22-й отряд и Приволжский поисково-спасательный отряд. В реальных ситуациях всё сложнее. Чаще всего машины в более искореженном виде.

Спасателям нужно следить и за тем, чтобы человек не пострадал во время работ. Поэтому один из членов команды прикрывает застрявших, а острые части авто накрывают специальной тканью.