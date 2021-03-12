В Уфе открылась выставка «Экология и технологии»

«Мусорной реформе» не хватает инвестиционной составляющей. Об этом в Уфе на Экологическом форуме заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он отметил, что много системных проблем, над решением которых работают эксперты. В то же время он дал высокую оценку опыту Башкортостана по взаимодействию с федеральными органами власти. Выставка «Экология и технологии» проходит на ВДНХ. Она продлится до 12 марта. Это единственный многоотраслевой выставочный проект в регионе, который стимулирует развитие экологической культуры, как со стороны бизнеса, так и со стороны общественности и населения.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка «Экология и технологии»

Инвестиционной составляющей не хватает. Реформа столкнулась с тем, что кто-то в любом случае должен за это платить. Это позиция, которую глава государства неоднократно озвучивал. Каждый из нас является участником, мы должны вносить свой вклад, другое дело насколько этот вклад должен быть для нас чувствительным для людей с низкими доходами. Мы должны это все дифференцировать. Эта работа проводится сегодня. 

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества
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