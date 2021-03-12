В Уфе открылась выставка «Экология и технологии»

Он отметил, что много системных проблем, над решением которых работают эксперты. В то же время он дал высокую оценку опыту Башкортостана по взаимодействию с федеральными органами власти. Выставка «Экология и технологии» проходит на ВДНХ. Она продлится до 12 марта. Это единственный многоотраслевой выставочный проект в регионе, который стимулирует развитие экологической культуры, как со стороны бизнеса, так и со стороны общественности и населения.