Победительница шоу «Голос» из Башкирии шокировала поклонников печальной новостью

Яна Габбасова, 17-летняя победительница шоу «Голос» из Башкирии, шокировала поклонников печальной новостью. Юная исполнительница рассказала о творческих планах на ближайшее будущее.

Фото №1 - Победительница шоу «Голос» из Башкирии шокировала поклонников печальной новостью

После громкой победы на популярном конкурсе у Яны появилось большое количество поклонников, которые ждали от исполнительницы концерты и авторскую музыку. Однако Яна рассказала, что пока не может заниматься своей творческой деятельностью.

Девушка приняла решение временно приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.

На время (надеюсь, совсем ненадолго) я отхожу от музыки и даю себе отдых. Я была уверена, что сейчас же начну работать над авторским материалом, выпускать песни и даже планировала концерт. У меня куча планов, но из-за проблем со здоровьем я вынуждена подождать.

Яна Габбасова

Яна пообещала, что обязательно порадует и себя, и своих поклонников новой музыкой и творчеством.

Фото: yana_mg

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