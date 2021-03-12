Победительница шоу «Голос» из Башкирии шокировала поклонников печальной новостью

На время (надеюсь, совсем ненадолго) я отхожу от музыки и даю себе отдых. Я была уверена, что сейчас же начну работать над авторским материалом, выпускать песни и даже планировала концерт. У меня куча планов, но из-за проблем со здоровьем я вынуждена подождать.

Яна Габбасова