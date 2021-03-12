Яна Габбасова, 17-летняя победительница шоу «Голос» из Башкирии, шокировала поклонников печальной новостью. Юная исполнительница рассказала о творческих планах на ближайшее будущее.
После громкой победы на популярном конкурсе у Яны появилось большое количество поклонников, которые ждали от исполнительницы концерты и авторскую музыку. Однако Яна рассказала, что пока не может заниматься своей творческой деятельностью.
Девушка приняла решение временно приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Яна пообещала, что обязательно порадует и себя, и своих поклонников новой музыкой и творчеством.
Фото: yana_mg