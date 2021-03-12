В Башкирии на развитие пчеловодства потратят 3,8 млрд рублей

«На заседании «Инвестчаса» мы подробно рассмотрели уже «упакованный» проект, одобрив его включение в число приоритетных проектов республики. И объём инвестиций действительно впечатляет – это 3,8 млрд рублей до 2028 года в развитие нашего пчеловодства. А главное, оператор проекта – компания «Би Хэппи» – будет заниматься племенной работой по сохранению башкирской популяции среднерусской пчелы. Это значит, что у наших фермеров и предпринимателей появится качественная генетическая база для сохранения традиционного бортевого пчеловодства. Первый этап своего проекта инвесторы запускают уже в этом году».

Радий Хабиров, глава Башкирии