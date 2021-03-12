В Башкирии на развитие пчеловодства потратят 3,8 млрд рублей

На развитие пчеловодства в Башкирии направят масштабные инвестиции. Речь идет о сумме в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии на развитие пчеловодства потратят 3,8 млрд рублей

По его словам, программа поддержки рассчитана до 2028 года. Предполагается, что за это время у региональных фермеров и пчеловодов появится доступ к генной инженерии, которая позволит сохранить лучшие традиции бортничества.

«На заседании «Инвестчаса» мы подробно рассмотрели уже «упакованный» проект, одобрив его включение в число приоритетных проектов республики. И объём инвестиций действительно впечатляет – это 3,8 млрд рублей до 2028 года в развитие нашего пчеловодства. А главное, оператор проекта – компания «Би Хэппи» – будет заниматься племенной работой по сохранению башкирской популяции среднерусской пчелы. Это значит, что у наших фермеров и предпринимателей появится качественная генетическая база для сохранения традиционного бортевого пчеловодства. Первый этап своего проекта инвесторы запускают уже в этом году».

Радий Хабиров, глава Башкирии

Первый этап своего проекта инвесторы запускают уже в этом году. Новые пасеки появятся в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах. Результаты этой работы мы сможем представить практически на мировом уровне – в рамках международного конгресса «Апимондия», который республика примет в 2022 году.

К этому времени планируем построить в Уфе выставочный центр и цех по переработке медовой продукции.

Радий Хабиров, глава Башкирии
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