В Башкирии на развитие пчеловодства потратят 3,8 млрд рублей

На развитие пчеловодства в Башкирии направят масштабные инвестиции. Речь идет о сумме в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, программа поддержки рассчитана до 2028 года. Предполагается, что за это время у региональных фермеров и пчеловодов появится доступ к генной инженерии, которая позволит сохранить лучшие традиции бортничества.
Первый этап своего проекта инвесторы запускают уже в этом году. Новые пасеки появятся в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах. Результаты этой работы мы сможем представить практически на мировом уровне – в рамках международного конгресса «Апимондия», который республика примет в 2022 году.