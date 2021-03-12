Уроженец Башкирии насиловал школьницу и заставлял сниматься в порнофильмах

40-летнего уроженца Башкирии обвинили в ужасном преступлении. Мужчина насиловал пятиклассницу и заставлял сниматься в порно. Об этом сообщает издание «КП-Ямал».

Инцидент произошёл в 2019 году в Ноябрьске. Обвиняемый познакомился в социальных сетях с 12-летней девочкой, а потом позвал встретиться. Мужчина склонил подростка к интимной близости, а потом заставлял несчастную сниматься в порнографических фильмах.

О жуткой ситуации узнала другая юная жительница Ноябрьска, которая сообщила обо всём родителям пострадавшей. Семья девочки тут же обратилась в полицию.

Мужчина, однако, пытался скрыться – он уехал из города и удалил всю переписку. Но сотрудники правоохранительных органов всё равно смогли задержать обвиняемого.