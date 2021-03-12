В России за сутки скончались 486 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки было зарегистрировано 9794 новых зараженных COVID-19.

По данным на 12 марта, за всё время пандемии выявлено уже 4 370 617 заболевших коронавирусом. При этом одновременно болеют лишь 306 368 человек.