В России за сутки скончались 486 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки было зарегистрировано 9794 новых зараженных COVID-19.
По данным на 12 марта, за всё время пандемии выявлено уже 4 370 617 заболевших коронавирусом. При этом одновременно болеют лишь 306 368 человек.
С выздоровлением было выписано 13 496 пациентов, а за всё время пандемии выздоровели уже 3 973 029 человек. За сутки смертью закончилось ещё 486 случаев заражения (за всё время –91 220).