Житель Башкирии задушил старушку платком из-за 980 рублей

В Башкирии осудили 42-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве пенсионерки. Инцидент произошёл в селе Верхние Киги. Подробности трагедии сообщает прокуратура Башкирии.

Мужчина вышел на свободу после длительного тюремного срока, а потом приехал в родные края. Его приютила 70-летняя женщина. В злополучный день, будучи сильно пьяным, мужчина попросил в долг деньги на сигареты, но пенсионерка отказала.

Тогда обвиняемый силой забрал деньги у старушки, а когда та попыталась дать отпор, ударил её кулаком в грудь. Несчастная упала, после чего мужчина задушил её платком.