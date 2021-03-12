Житель Башкирии задушил старушку платком из-за 980 рублей

В Башкирии осудили 42-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве пенсионерки. Инцидент произошёл в селе Верхние Киги. Подробности трагедии сообщает прокуратура Башкирии.
Мужчина вышел на свободу после длительного тюремного срока, а потом приехал в родные края. Его приютила 70-летняя женщина. В злополучный день, будучи сильно пьяным, мужчина попросил в долг деньги на сигареты, но пенсионерка отказала.
Тогда обвиняемый силой забрал деньги у старушки, а когда та попыталась дать отпор, ударил её кулаком в грудь. Несчастная упала, после чего мужчина задушил её платком.
Свою вину обвиняемый признал частично. Однако суд счёл его виновным в убийстве и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.