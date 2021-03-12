В Башкирии прокуратура потребовала принять меры по сохранению двух мавзолеев

Прокуратура потребовала через суд принять меры по сохранению мавзолеев Тура-хана и Хусейн-бека. Оба они находятся в Чишминском районе.

Правоохранители установили, что здания заросли травой, на стенах есть современные надписи, а на фасаде имеются посторонние предметы. Мавзолеи ранее были переданы в оперативное управление районному дворцу культуры.