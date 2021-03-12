В Башкирии подростки из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях

Наши дети – это наше будущее, наши спортсмены. И мы должны их поддерживать, ведь они могут быть в разных экономических положениях. У меня и у самого есть дети. Я всё время участвую в различных проектах, но именно в таком – впервые.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил