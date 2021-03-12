В Башкирии подростки из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях

В Башкортостане подростки из многодетных и малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом. В Госсобрании рассмотрели социальный проект по привлечению безнадзорных детей к спорту. Депутаты и общественники предлагают организовать для подростков спортивные секции с опытными тренерами-преподавателями.
Футбол, баскетбол, хоккей и гимнастика. Участники проекта пройдут медицинское обследование. Кроме того, молодых спортсменов обеспечат экипировкой. Её собираются приобрести за счёт спонсоров.
Цель проекта – сделать занятия спортом доступными для детей из неблагополучных семей. Открытие бесплатных секций различной направленности позволит молодёжи выбрать достойную альтернативу бесцельному времяпровождению, считают организаторы. Также для молодых спортсменов запланированы встречи с интересными людьми, психологические тренинги и различные мастер-классы.