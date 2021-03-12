В Башкирии подростки из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях

В Башкортостане подростки из многодетных и малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом. В Госсобрании рассмотрели социальный проект по привлечению безнадзорных детей к спорту. Депутаты и общественники предлагают организовать для подростков спортивные секции с опытными тренерами-преподавателями.

Футбол, баскетбол, хоккей и гимнастика. Участники проекта пройдут медицинское обследование. Кроме того, молодых спортсменов обеспечат экипировкой. Её собираются приобрести за счёт спонсоров.

Пытаемся возродить те времена, когда создавалась инфраструктура, когда предприятия были заинтересованы, чтобы спонсировать, поддерживать какие-то бассейны, клубы, залы.

Василий Зарабелов, Помощник депутата Госдумы, автор проекта «Дети улицы»

Цель проекта – сделать занятия спортом доступными для детей из неблагополучных семей. Открытие бесплатных секций различной направленности позволит молодёжи выбрать достойную альтернативу бесцельному времяпровождению, считают организаторы. Также для молодых спортсменов запланированы встречи с интересными людьми, психологические тренинги и различные мастер-классы.

Наши дети – это наше будущее, наши спортсмены. И мы должны их поддерживать, ведь они могут быть в разных экономических положениях. У меня и у самого есть дети. Я всё время участвую в различных проектах, но именно в таком – впервые.

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