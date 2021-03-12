В Башкирии закрыли еще один нелегальный реабилитационный центр

На самодельных двухъярусных кроватях, без отопления и с неисправной электропроводкой. В таких условиях в Бакалинском районе лечили людей с алкогольной и наркотической зависимостями.

Решением суда деятельность частного реабилитационного центра пресечена. Он располагался в бревенчатом доме площадью 55 квадратных метров и был рассчитан на 13 пациентов.