В Башкирии закрыли еще один нелегальный реабилитационный центр

На самодельных двухъярусных кроватях, без отопления и с неисправной электропроводкой. В таких условиях в Бакалинском районе лечили людей с алкогольной и наркотической зависимостями.
Решением суда деятельность частного реабилитационного центра пресечена. Он располагался в бревенчатом доме площадью 55 квадратных метров и был рассчитан на 13 пациентов.
Прокурорская проверка показала, что помещение не соответствует нормам СанПиНа и пожарной безопасности. Вход в помещение, а также окна дома сейчас опечатаны.