В Уфе девочке с ДЦП подарили коляску за 150 тысяч рублей

В Уфе ребенку-инвалиду подарили электроприводную коляску. 15-летняя Софья Журавлева страдает ДЦП в тяжелой степени. Девочка не может самостоятельно передвигаться. По программе ей положена только механическая коляска, которая давно вышла из строя. Мама девочки обратилась в отделение партии «Единая Россия» с просьбой помочь.

Сегодня в администрации Ленинского районе состоялось торжественное вручение. Софье подарили современное кресло с двигателем и автоматическим управлением стоимостью около 150 тысяч рублей.

Есть необходимость в самостоятельности, правая рука не позволяет крутить механическую коляску, а на одной левой далеко не уедешь. Именно такого формата коляска с электроприводом даст ей самостоятельность. Александра Кондукторова, мама Софьи Журавлевой

Я попробовала управлять. В дальнейшем научусь и буду совершенствоваться. Софья Журавлева

Девочка на месте испытала коляску, опробовав современные функции. Софья призналась, что пока непривычно ездить на новом аппарате, однако это лишь временно. И она уже наметила маршрут, по которому хочет прокатиться без помощи посторонних. Первой в списке идет площадь Салавата Юлаева. Мама отдельно отметила, что коляска легко складывается и помещается в багажник машины.