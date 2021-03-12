В Уфе девочке с ДЦП подарили коляску за 150 тысяч рублей

В Уфе ребенку-инвалиду подарили электроприводную коляску. 15-летняя Софья Журавлева страдает ДЦП в тяжелой степени. Девочка не может самостоятельно передвигаться. По программе ей положена только механическая коляска, которая давно вышла из строя. Мама девочки обратилась в отделение партии «Единая Россия» с просьбой помочь.
Сегодня в администрации Ленинского районе состоялось торжественное вручение. Софье подарили современное кресло с двигателем и автоматическим управлением стоимостью около 150 тысяч рублей.
Девочка на месте испытала коляску, опробовав современные функции. Софья призналась, что пока непривычно ездить на новом аппарате, однако это лишь временно. И она уже наметила маршрут, по которому хочет прокатиться без помощи посторонних. Первой в списке идет площадь Салавата Юлаева. Мама отдельно отметила, что коляска легко складывается и помещается в багажник машины.