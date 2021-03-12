В Уфе глыба снега упала на 61-летнюю женщину

Уважаемые уфимцы и гости столицы! Управление гражданской защиты г. Уфы призывает вас быть осмотрительными при проходе мимо домов, особенно оснащенных табличками «Осторожно, сход снега!». Во избежание порчи имущества автовладельцам не рекомендуем оставлять свои транспортные средства вблизи зданий, рядом с деревьями, линиями электропередач. Если вы видите, что придомовой участок огражден сигнальной лентой, не заходите внутрь опасной зоны, игнорируя предупреждение о сходе снега или проведении очистных работ. О наледи или шапке снега, увиденной вами на каком-либо здании, которая может угрожать жизни и здоровью людей, вы можете сообщить в управляющую компанию или по номеру «112».

пресс-служба УГЗ г. Уфы