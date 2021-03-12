Стал известен соперник «Салавата Юлаева» в полуфинале Востока

Сегодня определился соперник хоккеистов «Салавата Юлаева» по полуфиналу Восточной конференции. Магнитогорский «Металлург» все же переиграл «Барыс» из Нур-Султана.
А потому в 1/2 болельщиков ждет «зеленое дерби». Уфимцы сразятся за выход в финал Востока с казанским «Ак Барсом». Противостояние начнется 17 марта в столице Татарстана.
Напомним, накануне юлаевцы одолели челябинский «Трактор» в пятом матче серии 1/4 Восточной конференции КХЛ, тем самым обыграв соперника в серии 4:1 и получив билет в следующий этап.