Стал известен соперник «Салавата Юлаева» в полуфинале Востока

Сегодня определился соперник хоккеистов «Салавата Юлаева» по полуфиналу Восточной конференции. Магнитогорский «Металлург» все же переиграл «Барыс» из Нур-Султана.

А потому в 1/2 болельщиков ждет «зеленое дерби». Уфимцы сразятся за выход в финал Востока с казанским «Ак Барсом». Противостояние начнется 17 марта в столице Татарстана.