В Башкирии прошли детские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Прорыв на республиканском первенстве по плаванию. Целый ряд поселков Башкортостана приехал на состязания в Салават боеспособной командой для розыгрыша путевок на российские соревнования. До этого на региональное первенство большинство приезжали для массовки, однако в нынешнем сезоне все поменялось.
Речь идет о соревнованиях «Веселый дельфин» среди мальчиков 13-14 лет и девочек чуть помладше. На состязания приехали 200 ребят из 20 городов и районов Башкортостана. Салават выставил на правах принимающей стороны две команды, однако соперники приехали тоже сильным составом.
Борьба на первых детских соревнованиях по плаванию серьезная, так как на кону участие в российских стартах. Они пройдут в Санкт-Петербурге.