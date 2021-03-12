В Башкирии прошли детские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Прорыв на республиканском первенстве по плаванию. Целый ряд поселков Башкортостана приехал на состязания в Салават боеспособной командой для розыгрыша путевок на российские соревнования. До этого на региональное первенство большинство приезжали для массовки, однако в нынешнем сезоне все поменялось.

Речь идет о соревнованиях «Веселый дельфин» среди мальчиков 13-14 лет и девочек чуть помладше. На состязания приехали 200 ребят из 20 городов и районов Башкортостана. Салават выставил на правах принимающей стороны две команды, однако соперники приехали тоже сильным составом.

Впервые участвуют Кандры, Верхнеяркеево, Чишмы, Бижбуляк, Зирган, теперь они постараются попасть в официальный пул и выставить команды. Айгуль Зиннатнурова, заместитель директора спортивной школы «Алмаз»