Башкирия заключила с УГМК соглашение о сотрудничестве

Заводы УГМК входят в перечень системообразующих предприятий Башкортостана, и для нас очень важна стабильность этих компаний. На горнодобывающих комбинатах трудятся около 10 тысяч жителей республики. Они являются добросовестными налогоплательщиками, принимают активное участие в социальных проектах региона. Безусловно, мы продолжим поддержку предприятий холдинга, активизируем работу по привлечению федеральных льгот и субсидий. Наше взаимодействие с крупным бизнесом в формате рабочих групп на примере «Башнефти» и Ростеха уже доказало свою эффективность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан