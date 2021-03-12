Башкирия заключила с УГМК соглашение о сотрудничестве

Башкортостан заключил соглашение о сотрудничестве с Уральской горно-металлургической компанией. Заводы УГМК входят в перечень системообразующих предприятий республики.
Как отметил Радий Хабиров, поддержка холдинга будет продолжена. В числе ключевых направлений взаимодействия – строительство железной дороги «Сибай-Сара». Создание этой ветки, проходящей по Баймакскому и Хайбуллинскому районам, обеспечит связь месторождений цветных металлов и перерабатывающих предприятий Сибая и Бурибая.
Ориентировочная стоимость ветки протяжённостью 183 км составит 34,4 млрд рублей. Реализация планируется при участии РЖД. Стороны обсудили также энергоснабжение новых промышленных объектов УГМК, подготовку и проведение финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдёт в Уфе в этом году.