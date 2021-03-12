В Башкирии появится Институт социально-гуманитарных исследований и энциклопедистки

Новое научное учреждение будет носить название Институт социально-гуманитарных исследований и энциклопедистики Республики Башкортостан. Оба подразделения входят в Академию наук региона. Как отметил ее президент, меры поддержки ученых сохранятся.

Кроме того, Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук региона возвращается в федеральную собственность. Он становится подведомственным БГМУ Минздрава России. Структура НИИ не изменится. По мнению научного сообщества, новшества позволят вывести развитие офтальмологии на более высокий уровень и создать новые кафедры.