В Уфе задержана преступная группировка похитителей-вымогателей

При обыске у фигурантов обнаружили 9 единиц охотничьего и травматического оружия. По версии следствия, год назад один из участников похитил ранее знакомого ему сотрудника салона ритуальных услуг прямо возле морга и вывез в безлюдное место. Там уже ждали трое сообщников, которые нанесли жертве множественные телесные повреждения, а затем потребовали по тысяче рублей за каждый заключенный договор на оказание погребальных услуг. Это около 100 тысяч в месяц. Пострадавший согласился, однако затем обратился к правоохранителям.