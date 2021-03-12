В Уфе задержана преступная группировка похитителей-вымогателей

В Уфе задержали преступную группировку, обвиняемую в похищении и вымогательстве. Задержание подозреваемых проведено сотрудниками спецназа Росгвардии и ФСБ.

При обыске у фигурантов обнаружили 9 единиц охотничьего и травматического оружия. По версии следствия, год назад один из участников похитил ранее знакомого ему сотрудника салона ритуальных услуг прямо возле морга и вывез в безлюдное место. Там уже ждали трое сообщников, которые нанесли жертве множественные телесные повреждения, а затем потребовали по тысяче рублей за каждый заключенный договор на оказание погребальных услуг. Это около 100 тысяч в месяц. Пострадавший согласился, однако затем обратился к правоохранителям.

Фото №1 - В Уфе задержана преступная группировка похитителей-вымогателей

В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенных преступлениях они не признали. Судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи совместно с оперативными сотрудниками проводят дальнейшие мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, а также проверку на причастность обвиняемых к совершению других преступлений.

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