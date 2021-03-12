В Уфе люди боятся за свою жизнь из-за строительства высотки во дворе

Жители дома по улице Братьев Кадомцевых, 15, выступают против строительства жилого комплекса. По их словам, работы развернулись слишком близко к их дому. Администрация в свою очередь заявляет: все документы в порядке, проверки пройдены.

Жить окна в окна люди не хотят. Собравшиеся уверены: высотка перекроет доступ солнечным лучам, а при ее возведении нарушат строительные нормативы. Но вид из окна – это не всё, о чём волнуются жители.

Опасность застройки в этом месте ещё заключается в том, что карстовые породы никто не отменял. И вы знаете, что Зорге – это воронки, карстовых пустот здесь много. Здесь не должны быть большие дома. Конечно, при строительстве они заполнят карстовые пустоты, но только под своей площадью. А наш дом окажется втянутым. Лидия Ворокута, жительница дома по ул. Братьев Кадомцевых, 15

82 машины разместить под землей. Это надо какой котлован выкопать? У нас фундамент блочный, без подвальной стяжки. Блоки лежат и всё. А нижние панели нашего дома уже сыплются. Татьяна Бродникова, жительница дома по ул. Братьев Кадомцевых, 15

Городские власти комментируют: все работы законны. Проект прошёл все экспертизы.

В августе 2020 года в соответствии с законодательством администрацией города было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по улице Братьев Кадомцевых. Срок действия разрешения до ноября 2024 года. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

Кстати, в этих документах стоит подпись начальника отдела градостроительного контроля столичной администрации – Рустама Тухватуллина, которого задержали буквально через несколько месяцев после выдачи этих бумаг, в октябре. Но по другому, уже уголовному делу. Чиновнику предъявлено обвинение в покушении на получение взятки.

Согласно плану, до 2024 года на этой территории появятся две высотки по 26 этажей. Строительством предусмотрены и подземные парковки. Но местные жители больше всего боятся одного: что фундамент их старого дома не выдержит такого соседства. Пятиэтажка была построена в 1967 году, а капитальный ремонт там провели в 2016. Но вот совсем недавно здесь лопнула газовая труба. Приехавшие специалисты жильцам объяснили: дом дал усадку.

Они сделали сварку труб. Я попросила документ, что действительно была утечка газа, а мне сказали нет. – Это специалисты сказали, что дом дал усадку? – Да. – А заключение дали? – Нет. – А что сказали? Почему так? – Не положено. Галина Дунюшкина, жительница дома по ул. Братьев Кадомцевых, 15