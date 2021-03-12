В Уфе люди боятся за свою жизнь из-за строительства высотки во дворе

Жители дома по улице Братьев Кадомцевых, 15, выступают против строительства жилого комплекса. По их словам, работы развернулись слишком близко к их дому. Администрация в свою очередь заявляет: все документы в порядке, проверки пройдены.
Жить окна в окна люди не хотят. Собравшиеся уверены: высотка перекроет доступ солнечным лучам, а при ее возведении нарушат строительные нормативы. Но вид из окна – это не всё, о чём волнуются жители.
Городские власти комментируют: все работы законны. Проект прошёл все экспертизы.
Кстати, в этих документах стоит подпись начальника отдела градостроительного контроля столичной администрации – Рустама Тухватуллина, которого задержали буквально через несколько месяцев после выдачи этих бумаг, в октябре. Но по другому, уже уголовному делу. Чиновнику предъявлено обвинение в покушении на получение взятки.
Согласно плану, до 2024 года на этой территории появятся две высотки по 26 этажей. Строительством предусмотрены и подземные парковки. Но местные жители больше всего боятся одного: что фундамент их старого дома не выдержит такого соседства. Пятиэтажка была построена в 1967 году, а капитальный ремонт там провели в 2016. Но вот совсем недавно здесь лопнула газовая труба. Приехавшие специалисты жильцам объяснили: дом дал усадку.
А чтобы оценить состояние дома полностью, нужна экспертиза. Но жители пятиэтажки – в большинстве пенсионеры – не готовы за нее платить. Жильцы надеются, что их услышат и отзовут разрешение на строительство. Задуют «свечку» под их окнами так же, как сделали это на Армавирской.