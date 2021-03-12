В Башкирии фельдшера, спасшую детей из пожара, представили к госнаграде

Фельдшер, которая спасла детей из пожара, представлена к государственной награде. В деревне Константиновка Кармаскалинского района едва не произошла трагедия. В одном из домов начался пожар. Рядом случайно оказалась медик. Она вытащила детей и потушила огонь.

Детей у Светланы едва не отобрал огонь. Первоклассницу Вику однажды уже спасли из пожара. Тогда девочка сильно обгорела, пока врачи не решаются делать операции по пересадке кожи. И вот опять на волоске от трагедии. 7-летняя Вика, 5-летняя Настя и 2-летний Валера. Дети были дома одни, мама отошла на время к бабушке, дверь заперла, чтобы внутрь не попали нежеланные гости.

Дверь закрываю, муж приходит и детей пугает, со мной дерётся. Теперь лучше с собой буду забирать, чтобы быть спокойной, что они при мне, что ничего не случится. Светлана Андреева

Возможной причиной пожара могла стать детская шалость. 5-летняя Настя призналась, что открыла печную створку. Когда началось возгорание, Вика открыла форточку, через неё и стало заметно задымление дома. На помощь бросилась фельдшер, случайно оказавшаяся рядом – проводила обход.

Не могли сами выйти, потому что высоко им было. Я подошла к двери, там замок, вывести не получилось, вернулась, толкнула окно, оно открылось. Я их отправила и сама начала тушить пожар. Там лежали поленья, как костёр горело прям. Анастасия Шапошникова, фельдшер

С собой у фельдшера был только медицинский чемодан весом примерно в 5 кг. К счастью, при спасении троих детей содержимое этого короба не понадобилось.

Фельдшера представили к государственной награде. Заявка на рассмотрении. Сейчас решается, как отблагодарят Анастасию Шапошникову. Возможно, бесстрашному медику из Кармаскалинского района вручат орден Салават Юлаева.

Я считаю, наш фельдшер совершила подвиг. Мы ходатайство написали, наградной лист оформили. Думаю, в ближайшее время государственная награда её ждёт. Равиля Култыгина, глава сельского поселения Николаевского сельсовета