В Башкирии фельдшера, спасшую детей из пожара, представили к госнаграде

Фельдшер, которая спасла детей из пожара, представлена к государственной награде. В деревне Константиновка Кармаскалинского района едва не произошла трагедия. В одном из домов начался пожар. Рядом случайно оказалась медик. Она вытащила детей и потушила огонь.
Детей у Светланы едва не отобрал огонь. Первоклассницу Вику однажды уже спасли из пожара. Тогда девочка сильно обгорела, пока врачи не решаются делать операции по пересадке кожи. И вот опять на волоске от трагедии. 7-летняя Вика, 5-летняя Настя и 2-летний Валера. Дети были дома одни, мама отошла на время к бабушке, дверь заперла, чтобы внутрь не попали нежеланные гости.
Возможной причиной пожара могла стать детская шалость. 5-летняя Настя призналась, что открыла печную створку. Когда началось возгорание, Вика открыла форточку, через неё и стало заметно задымление дома. На помощь бросилась фельдшер, случайно оказавшаяся рядом – проводила обход.
С собой у фельдшера был только медицинский чемодан весом примерно в 5 кг. К счастью, при спасении троих детей содержимое этого короба не понадобилось.
Фельдшера представили к государственной награде. Заявка на рассмотрении. Сейчас решается, как отблагодарят Анастасию Шапошникову. Возможно, бесстрашному медику из Кармаскалинского района вручат орден Салават Юлаева.
В тот же день фельдшер вернулась к привычной работе. И хоть врачей не учат тушить пожары, сама она подвигом свой поступок не считает. Медик в белом халате в очередной раз спасла человеческие жизни.