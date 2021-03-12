В Башкирии засеют зерновыми культурами почти 3 млн гектаров

Почти три миллиона гектаров площадей в Башкортостане планируется засеять зерновыми культурами. Накануне весенне-полевых работ состоялась первая в этом году агрономическая конференция. Она прошла в Стерлибашевском районе, где собрались представители Минсельхоза республики, руководители хозяйств, агрономы и другие работники отрасли.
Прошлый год для агропромышленного комплекса Башкортостана был неплохим, отметил, выступая перед коллегами, министр сельского хозяйства региона. Объем продукции, произведенной аграриями, в действующих ценах составил почти 190 миллиардов рублей. Прошлый сезон отличается хорошей рентабельностью возделывания сельскохозяйственных культур. По озимой пшенице этот показатель превысил 100 процентов.
Освоение современных технологий и применение качественных семян при хороших реализационных ценах позволили получить неплохие доходы большинству сельхозпроизводителей. Эту ситуацию необходимо использовать на перспективу, заключили участники конференции. В частности, инвестировать доходы на расширение производств, приобретение новой техники и оборудования. А пока в хозяйствах республики полным ходом идет подготовка к весенне-полевым работам этого года.