В Башкирии засеют зерновыми культурами почти 3 млн гектаров

Почти три миллиона гектаров площадей в Башкортостане планируется засеять зерновыми культурами. Накануне весенне-полевых работ состоялась первая в этом году агрономическая конференция. Она прошла в Стерлибашевском районе, где собрались представители Минсельхоза республики, руководители хозяйств, агрономы и другие работники отрасли.

Прошлый год для агропромышленного комплекса Башкортостана был неплохим, отметил, выступая перед коллегами, министр сельского хозяйства региона. Объем продукции, произведенной аграриями, в действующих ценах составил почти 190 миллиардов рублей. Прошлый сезон отличается хорошей рентабельностью возделывания сельскохозяйственных культур. По озимой пшенице этот показатель превысил 100 процентов.

Мы сегодня обсуждаем тактику нашей работы. В целом структура посевных площадей остается на тех же уровнях. Идет корректировка по тем культурам, которые дают большую маржинальность и, наверное, меньше проблем, что есть сегодня на рынке. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан