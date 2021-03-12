В Уфе проходит кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң»

В Уфимском пространстве
«Арт-квадрат» сегодня аншлаг. На кастинг международного музыкального проекта «Яңы
моң» приехали 52 исполнителя. 16 из них пройдут дальше, но только один получит
главный приз – 1 млн рублей и возможность работы с лейблом Элвина Грея.
Ислам Адашев принял
участи в кастинге, исполнив песню прямо из аэропорта в Баку. Из-за коронавируса
он не смог вылететь в Россию, но организаторы дали ему возможность принять
участие в отборочном туре международного музыкального проекта «Яңы моң».
Остальные участники встретились
со звездным жюри лицом к лицу. Знаменитый российский продюсер Лина Арифулина,
заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин и звезда башкирской и татарской
эстрады Гульназ Асаева здесь, чтобы отобрать самых лучших.
Я
сказала, что волновалась, и Лину это задело очень. И, возможно, это сыграло со
мной злую шутку, не надо было говорить.Альфия Нигматуллина, участница кастинга международного музыкального проекта «Яңы моң»
Жизнь
– это один дубль, и если ты выступаешь, сделай так, как ты можешь на
сегодняшний день и час, но только максимально.Лина Арифулина, председатель жюри конкурса международного музыкального проекта «Яңы моң»
Одна из задач проекта –
культурный обмен между странами, а также популяризация башкирского языка.
Мы
делаем башкирский язык модным. Язык, который существует и по сей день, на
котором написаны древние эпосы, народные песни, я думаю, этот язык, особенно в
тюркском мире, очень близок и понятен. Познавая башкирский язык, ты познаешь
тюркский мир.Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Тех, кто пройдет отборочный
этап, ожидает 3 месяца усиленной работы: занятия с педагогами по вокалу,
мастер-классы, а также знакомство с культурой Башкортостана.
Мы
открываем дорогу молодым артистам, чтобы они поняли, как работает шоу-бизнес, и
не просто пели для себя, дома, в «Инстаграме», для «Тик-Тока», а чтобы они на
самом деле стали большими артистами, чтобы гастролировали, собирали залы, снимали
крутые продакшны и клипы и записывали крутые песни. Этого, мне кажется,
чуть-чуть не хватает, но я думаю, что в будущем у нас все будет.Радик Юльякшин, член жюри конкурса международного музыкального проекта «Яңы моң»
Первый выпуск
международного музыкального проекта «Яңы моң» смотрите в субботу, 13 марта, в
19:30 на телеканале БСТ.