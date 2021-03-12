В Уфе проходит кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң»

Мы открываем дорогу молодым артистам, чтобы они поняли, как работает шоу-бизнес, и не просто пели для себя, дома, в «Инстаграме», для «Тик-Тока», а чтобы они на самом деле стали большими артистами, чтобы гастролировали, собирали залы, снимали крутые продакшны и клипы и записывали крутые песни. Этого, мне кажется, чуть-чуть не хватает, но я думаю, что в будущем у нас все будет.

Радик Юльякшин, член жюри конкурса международного музыкального проекта «Яңы моң»