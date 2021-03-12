В Уфе проходит кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң»

В Уфимском пространстве «Арт-квадрат» сегодня аншлаг. На кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң» приехали 52 исполнителя. 16 из них пройдут дальше, но только один получит главный приз – 1 млн рублей и возможность работы с лейблом Элвина Грея.

Ислам Адашев принял участи в кастинге, исполнив песню прямо из аэропорта в Баку. Из-за коронавируса он не смог вылететь в Россию, но организаторы дали ему возможность принять участие в отборочном туре международного музыкального проекта «Яңы моң».

Остальные участники встретились со звездным жюри лицом к лицу. Знаменитый российский продюсер Лина Арифулина, заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин и звезда башкирской и татарской эстрады Гульназ Асаева здесь, чтобы отобрать самых лучших.

Я сказала, что волновалась, и Лину это задело очень. И, возможно, это сыграло со мной злую шутку, не надо было говорить.

Альфия Нигматуллина, участница кастинга международного музыкального проекта «Яңы моң»
Фото №1 - В Уфе проходит кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң»

Жизнь – это один дубль, и если ты выступаешь, сделай так, как ты можешь на сегодняшний день и час, но только максимально.

Лина Арифулина, председатель жюри конкурса международного музыкального проекта «Яңы моң»

Одна из задач проекта – культурный обмен между странами, а также популяризация башкирского языка.

Мы делаем башкирский язык модным. Язык, который существует и по сей день, на котором написаны древние эпосы, народные песни, я думаю, этот язык, особенно в тюркском мире, очень близок и понятен. Познавая башкирский язык, ты познаешь тюркский мир.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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Фото №2 - В Уфе проходит кастинг международного музыкального проекта «Яңы моң»

Тех, кто пройдет отборочный этап, ожидает 3 месяца усиленной работы: занятия с педагогами по вокалу, мастер-классы, а также знакомство с культурой Башкортостана.

Мы открываем дорогу молодым артистам, чтобы они поняли, как работает шоу-бизнес, и не просто пели для себя, дома, в «Инстаграме», для «Тик-Тока», а чтобы они на самом деле стали большими артистами, чтобы гастролировали, собирали залы, снимали крутые продакшны и клипы и записывали крутые песни. Этого, мне кажется, чуть-чуть не хватает, но я думаю, что в будущем у нас все будет.

Радик Юльякшин, член жюри конкурса международного музыкального проекта «Яңы моң»

Первый выпуск международного музыкального проекта «Яңы моң» смотрите в субботу, 13 марта, в 19:30 на телеканале БСТ.

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