Радий Хабиров потребовал модернизировать систему учета отопления

Нам нужно подумать о модернизации дальнейшей. Прежде всего систем учета, системы отопления, автоматизации. Поэтому наша с вами задача такова сейчас – и наша, и ваша. Наша чиновничья и ваша, соответственно, как неких таких защищающих структур, представляющих жителей – мы должны научиться работать с теми УК, которые есть. Мы должны усилить здесь нашу контрольную функцию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан