Радий Хабиров потребовал модернизировать систему учета отопления

Система учета отопления должна быть модернизирована. Об этом на республиканском форуме «Управдом» в Уфе заявил глава Башкортостана. Он обратился к председателям советов многоквартирных домов и представителям общественных организаций, которые работают в сфере ЖКХ.

Радий Хабиров сказал, что прошлый год прошел под эгидой изоляции и борьбы с коронавирусом, но в этом году главы муниципалитетов получили указание переходить в режим прямого общения для решения накопившихся проблем. Форум «Управдом» будет проходить раз в квартал. Кроме того, глава региона пообещал извлечь уроки из истории с начислениями за отопление.

Фото №1 - Радий Хабиров потребовал модернизировать систему учета отопления

Нам нужно подумать о модернизации дальнейшей. Прежде всего систем учета, системы отопления, автоматизации. Поэтому наша с вами задача такова сейчас – и наша, и ваша. Наша чиновничья и ваша, соответственно, как неких таких защищающих структур, представляющих жителей – мы должны научиться работать с теми УК, которые есть. Мы должны усилить здесь нашу контрольную функцию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также осмотрел экспозиции участников Весеннего форума ЖКХ. Форум работал всю неделю.  Здесь были представлены современные технологии в коммунальной сфере, а также проекты по благоустройству.  

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