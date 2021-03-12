Радий Хабиров потребовал модернизировать систему учета отопления

Система учета отопления должна быть модернизирована. Об этом на республиканском форуме «Управдом» в Уфе заявил глава Башкортостана. Он обратился к председателям советов многоквартирных домов и представителям общественных организаций, которые работают в сфере ЖКХ.
Радий Хабиров сказал, что прошлый год прошел под эгидой изоляции и борьбы с коронавирусом, но в этом году главы муниципалитетов получили указание переходить в режим прямого общения для решения накопившихся проблем. Форум «Управдом» будет проходить раз в квартал. Кроме того, глава региона пообещал извлечь уроки из истории с начислениями за отопление.
Радий Хабиров также осмотрел экспозиции участников Весеннего форума ЖКХ. Форум работал всю неделю. Здесь были представлены современные технологии в коммунальной сфере, а также проекты по благоустройству.