В Уфе двое пьяных студентов, не сумев угнать авто, украли аккумулятор

В Уфе двое студентов пытались украсть автомобиль. При этом юноши находились в нетрезвом виде. Угнать авто у них не вышло, но ребята успели прихватить его частичку.

Житель Уфы обратился в полицию и сообщил, что его ВАЗ пытались угнать. Вскоре подозреваемых удалось отыскать. Ими оказались студенты 18 и 19 лет. Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, парни в момент совершения преступления находились в нетрезвом состоянии. Объяснить свои действия они так и не смогли.