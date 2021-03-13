В Уфе двое пьяных студентов, не сумев угнать авто, украли аккумулятор

В Уфе двое студентов пытались украсть автомобиль. При этом юноши находились в нетрезвом виде. Угнать авто у них не вышло, но ребята успели прихватить его частичку.

Фото №1 - В Уфе двое пьяных студентов, не сумев угнать авто, украли аккумулятор

Житель Уфы обратился в полицию и сообщил, что его ВАЗ пытались угнать. Вскоре подозреваемых удалось отыскать. Ими оказались студенты 18 и 19 лет. Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, парни в момент совершения преступления находились в нетрезвом состоянии. Объяснить свои действия они так и не смогли.

Попытки завести автомобиль оказались тщетными, и парни вытащили аккумулятор. Его с собой и прихватили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление», «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».  Похищенное изъято.

Пресс-служба МВД по Уфе
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