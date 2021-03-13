Роспотребнадзор Башкирии провел эпидрасследование по факту смерти от Covid-19 сотрудницы скорой

Роспотребнадзор Башкирии провел эпидемиологическое расследование по факту смерти от коронавируса сотрудницы скорой медицинской помощи Елены Гайнулловой. Установлено, что женщина не могла заразиться на работе.
При проведении эпидасследования выяснялось, при каких обстоятельствах Елена Гайнуллова могла заразиться коронавирусом. Установлено, что женщина выезжала к пациентам, которые страдали от других болезней.
Также отмечено, что решение о страховых выплатах остается за страховыми компаниями. Речь идет о тех выплатах, которые полагаются медработникам, заболевших коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.