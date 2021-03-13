Роспотребнадзор Башкирии провел эпидрасследование по факту смерти от Covid-19 сотрудницы скорой

В ходе расследования установлено, что Елена Гайнуллова выезжала на вызовы к пациентам с жалобами на боль в животе, с инсультом, инфарктом, с пониженным давлением, с жалобами на боль в сердце. Установлено, что погибшая не работала в ковид-госпиталях Уфы и не вела прием больных коронавирусом. К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам, установить не удалось.

Пресс-служба Роспотребнадзора РБ