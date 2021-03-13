Роспотребнадзор Башкирии провел эпидрасследование по факту смерти от Covid-19 сотрудницы скорой

Роспотребнадзор Башкирии провел эпидемиологическое расследование по факту смерти от коронавируса сотрудницы скорой медицинской помощи Елены Гайнулловой. Установлено, что женщина не могла заразиться на работе.

Фото №1 - Роспотребнадзор Башкирии провел эпидрасследование по факту смерти от Covid-19 сотрудницы скорой

При проведении эпидасследования выяснялось, при каких обстоятельствах Елена Гайнуллова могла заразиться коронавирусом. Установлено, что женщина выезжала к пациентам, которые страдали от других болезней.

В ходе расследования установлено, что Елена Гайнуллова выезжала на вызовы к пациентам с жалобами на боль в животе, с инсультом, инфарктом, с пониженным давлением, с жалобами на боль в сердце. Установлено, что погибшая не работала в ковид-госпиталях Уфы и не вела прием больных коронавирусом. К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам, установить не удалось.

Пресс-служба Роспотребнадзора РБ

Также отмечено, что решение о страховых выплатах остается за страховыми компаниями. Речь идет о тех выплатах, которые полагаются медработникам, заболевших коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

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