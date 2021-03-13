В Башкирии зарегистрировали новые случаи смерти от коронавируса

В Башкирии, по состоянию на 13 марта, в лечении от коронавируса все еще нуждаются 5 316 пациентов. Все они продолжают лечение либо в стационарах, либо дома с легкой формой болезни.

По данным оперативного штаба республики, в Башкирии за сутки было зафиксировано 126 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявлено 30 307 фактов Covid-19.

Сообщается, что в течение всего периода пандемии на 13 марта было выписано по выздоровлению 24 678 пациентов, в том числе 152 – за сутки. Также скончались за сутки 3 ковид-больных, так и не справившихся с болезнью. Всего в Башкирии от Covid-19 погибло 313 человек.