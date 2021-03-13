В Уфе привиться от коронавируса можно в мобильном пункте без предварительной записи

В Уфе в мобильном пункте вакцинации начнут прививать от коронавируса. Предварительная запись для этого не требуется.

Пункт вакцинации открывается с 15 марта в здании Башкирского государственного театра оперы и балета, расположенного на ул. Ленина, 5/1. Прививать желающих будут вакциной Гам-Ковид-Вак. В будние дни пункт вакцинации будет работать с 15 до 20 часов.

Оперштаб РБ сообщает, что записываться на прививку не нужно, вакцинация будет организована в порядке живой очереди. С собой желающим привиться нужно взять полис ОМС, СНИЛС, паспорт. На месте нужно будет заполнить добровольное согласие на прививку и анкету.

Отмечено, что медработники при вакцинации объяснят все нюансы, проведут осмотр. Он необходим для принятия решения о допуске на прививку.