В Башкирии 18-летний водитель с пассажирами в авто влетел в поезд

В Башкирии ночью произошло очередное ДТП с участием легкового транспорта и поезда. В Мелеузовском районе молодой водитель влетел в тепловоз.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в ночное время на однопутном железнодорожном переезде на 226 километре перегона Мелеуз-Каран, сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

За рулем автомобиля Kia Spectra находился 18-летний местный житель, а с ним в салоне авто – еще два пассажира 18 и 20 лет. В ГИБДД предполагают, что легковушка въехала в поезд из-за того, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.