В Башкирии 18-летний водитель с пассажирами в авто влетел в поезд

В Башкирии ночью произошло очередное ДТП с участием легкового транспорта и поезда. В Мелеузовском районе молодой водитель влетел в тепловоз.

Фото №1 - В Башкирии 18-летний водитель с пассажирами в авто влетел в поезд

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в ночное время на однопутном железнодорожном переезде на 226 километре перегона Мелеуз-Каран, сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

За рулем автомобиля Kia Spectra находился 18-летний местный житель, а с ним в салоне авто – еще два пассажира 18 и 20 лет. В ГИБДД предполагают, что легковушка въехала в поезд из-за того, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото №2 - В Башкирии 18-летний водитель с пассажирами в авто влетел в поезд

В результате аварии пассажиры, двое парней 18 и 20 лет, получили травмы. Известно, что тепловоз тянул 76 грузовых вагона. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ
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