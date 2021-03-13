В России за сутки коронавирус подтвердили у 9,9 тысяч человек

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, в том числе на территории России. На сегодня в стране выявлено 4 380 525 случаев заражения.
За весь период пандемии к 13 марта в России проведено более 114,8 миллионов тестирований. Согласно федеральным данным, в стране за стуки зарегистрировано 9 908 новых фактов заражения коронавирусом среди населения. Ежедневные цифры все же постепенно идут на спад.
Выписано по выздоровлению 3 985 897 пациентов, которые смогли избавиться от этой болезни. Но коронавирус унес уже 91 695 жизней, и это только на территории России. В том числе за сутки скончались 475 пациентов.