«Обнаружен пакетик»: в Уфе задержали водителя с подозрением на наркотическое опьянение

В Уфе был задержан водитель, который, как полагают сотрудники ГИБДД, мог находиться за рулем в состоянии наркотического опьянения. Примечательно, что за аналогичное нарушение мужчина уже привлекался к ответственности.

В ГИБДД по Уфе рассказали, что за два месяца этого года на территории города была задержано 186 водителей, ранее лишенных прав на управление транспортом, но решивших не сдавать водительское удостоверение. Один из таких случаев произошел и на днях.

Ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Нива-2113 на ул. Большая Шерстомойная. Проверяя документы водителя 1994 года рождения инспекторы предположили, что тот находится в состоянии наркотического опьянения. Но мужчина отказался от прохождения освидетельствования.

База данных показала, что в августе 2020 года мужчина уже был лишен прав.

За управление транспортным средством водителем, лишенным такого права и невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, мужчина был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. ГИБДД по Уфе

Кроме того, при визуальном осмотре автомобиля был обнаружен и подозрительный пакетик.

Также при визуальном осмотре автомобиля на переднем сиденье был обнаружен пакетик с неизвестным веществом, который был изъят и направлен на экспертизу для установления принадлежности к наркотическим веществам. Для проведения проверки по данному факту, правонарушитель был передан сотрудникам отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Уфе, где будет принято решение в соответствии с законодательством. ГИБДД по Уфе