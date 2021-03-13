В Башкирии произошел сбой транспортных терминалов

В связи с кратковременным техническим сбоем сегодня 12.03.2021 c 8:30 до 9:45 на транспортных терминалах частично не были загружены актуальные стоп-листы. На данных терминалах не принимались банковские карты и ТК АЛFА. При этом оплата наличными функционировала в штатном режиме.

Пресс-служба Минтранса РБ