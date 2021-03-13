В Уфе избили и обокрали мужчину, сдающего комнату девушкам

Как рассказали в пресс-службе МВД по Уфе, 35-летний уфимец работает в другом регионе вахтовым методом, и свою комнату он сдает. Мужчина приехал в город после вахты и решил остановиться у друга.

После отдыха он решил проверить, как живут в его комнате квартирантки. Когда мужчина вошел в комнату, то увидел, что тут живут не только девушки, но еще и мужчина. Такой расклад владельцу жилья не понравился. Между мужчинами началась ссора, а сразу после – нежданный незнакомец избил владельца помещения.