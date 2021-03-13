В Уфе избили и обокрали мужчину, сдающего комнату девушкам

В Уфе малознакомый мужчина избил и обокрал местного жителя. Оказалось, что нападавший проживал в квартире пострадавшего.

Фото №1 - В Уфе избили и обокрали мужчину, сдающего комнату девушкам

Как рассказали в пресс-службе МВД по Уфе, 35-летний уфимец работает в другом регионе вахтовым методом, и свою комнату он сдает. Мужчина приехал в город после вахты и решил остановиться у друга.

После отдыха он решил проверить, как живут в его комнате квартирантки. Когда мужчина вошел в комнату, то увидел, что тут живут не только девушки, но еще и мужчина. Такой расклад владельцу жилья не понравился. Между мужчинами началась ссора, а сразу после – нежданный незнакомец избил владельца помещения.

Нападавший забрал сотовый телефон и деньги. Мужчина обратился в полицию. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 32-летний уфимец. Вину он полностью признал. Похищенный телефон изъят. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Пресс-служба МВД по Уфе
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