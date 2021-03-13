В Башкирии пожар мог уничтожить дом многодетной семьи

В Башкирии от ужасных последствий пожара мог быть уничтожен дом многодетной семьи. Инцидент произошел накануне в 11:31.

Жилой бревенчатый дом на ул. Пионерских лагерей в деревне Байгузино, расположенной в Ишимбайском районе, мог вспыхнуть, если бы не установленный в нем пожарный извещатель и оперативное реагирование родственников семьи.

В доме проживает супружеская пара с тремя детьми, но в тот момент супругов не было на месте, с детьми остались сестра жены и мать мужа. Неожиданно сработал пожарный извещатель, и взрослые ринулись в кухню. Оказалось, что здесь заискрила проводка в распределительной коробке, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сестра хозяйки дома вызвала пожарных, а мать хозяина дома приняла меры для тушения. По прибытии пожарного подразделения установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме. Огнем незначительно повреждены стена и потолок на кухне. Пожар потушен. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Сообщается, что пострадавших нет. Также в МЧС уточнили, что пожарный извещатель был установлен в доме менее года назад.