В жутком пожаре в Башкирии погиб мужчина, второй - госпитализирован

В Башкирии рано утром 13 марта произошел жуткий пожар. Пламя практически уничтожило жилой дом и забрало с собой жизнь человека.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС РБ из села Байки Караидельского района республики. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит весь дом. Огонь полностью уничтожил веранду размерами 4х9 метров, дом 6х6 метров был серьезно поврежден. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 40 минут после поступившего сообщения.

При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По сообщению МЧС РБ, мужчина 1985 года был госпитализирован в больницу. Причины пожара пока неизвестны, их предстоит узнать дознавателю МЧС.