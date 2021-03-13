В Башкирии на следующей неделе ожидается потепление

После недавних морозов и метелей многие жители Башкирии ожидают с нетерпением солнышка и теплой погоды. Уже на следующей неделе в республике ожидается небольшое потепление.
Согласно данным синоптиков, в Башкирии 14 марта средняя температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью – до -15. После этого в течение всей недели, не считая будущих выходных, воздух будет прогреваться в среднем до -2, -1 градусов. Местами ожидается переменная облачность.
В понедельник, 15 марта, в республике может пройти небольшой снег, а затем осадки вернутся 18 и 19 марта. Ветер в понедельник и вторник может разогнаться до 12 метров в секунду.