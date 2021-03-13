В Башкирии на следующей неделе ожидается потепление

После недавних морозов и метелей многие жители Башкирии ожидают с нетерпением солнышка и теплой погоды. Уже на следующей неделе в республике ожидается небольшое потепление.

Согласно данным синоптиков, в Башкирии 14 марта средняя температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью – до -15. После этого в течение всей недели, не считая будущих выходных, воздух будет прогреваться в среднем до -2, -1 градусов. Местами ожидается переменная облачность.