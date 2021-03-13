В Башкирии двое молодых мужчин отобрали у таксиста авто и катали водителя с собой

В Башкирии таксист, выехавший на вызов, так и не смог отвезти клиентов по адресу. Все потому, что в момент ожидания к нему подошли двое и в итоге отняли его автомобиль.

Инцидент произошел рано утром в Нефтекамске. Местный житель 24 лет обратился к ППС и сообщил, что его ВАЗ-2114 забрали двое неизвестных людей и уехали. Предварительно сотрудниками полиции было установлено, что возле одного из заведений города, пока таксист ожидал клиентов, к нему подошли двое молодых людей.

Они попросили таксиста отвезти по нужному им адресу. Тот отказался. Молодые люди разозлились и стали угрожать.

Таксист решил не рисковать и выполнить требования незапланированных пассажиров. К моменту прибытия на пункт назначения пассажиры потребовали двигаться дальше к выезду из города. Когда молодой человек вновь отказался выполнять требования агрессивных пассажиров и остановился, то один из них вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь и вышвырнул владельца на улицу. Пресс-служба МВД по РБ

В итоге нападавшие отняли у пострадавшего телефон и сказали, что забирают автомобиль. Таксист сел на заднее сиденье. Почти целый час нарушители так и катались по окрестностям. Но тут таксист увидел опорный пункт полиции и выпрыгнул из авто прямо на ходу. Сотрудникам полиции мужичина все и рассказал.