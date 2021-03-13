Жительница Башкирии накопила десятки штрафов за бесконечные нарушения ПДД

Жительница Башкирии набрала большое количество неоплаченных штрафов. Это стало причиной не только множественных ограничений, но и дополнительных, куда более высоких расходов.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии, жительница Кушнаренковского района накопила 45 штрафов ГИБДД на сумму 19,5 тысяч рублей. Только оплачивать добровольно она их не собиралась. А пришли штрафы за бесконечные нарушения: превышение скорости, отсутсвие полиса ОСАГО, несоблюдение требований при перевозке детей в авто.
В итоге нарушительница все-таки оплатила все штрафы ГИБДД, но при этом ей пришлось потратиться дополнительно. Она также оплатила исполнительский сбор - 42 000 рублей.