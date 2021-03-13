«Разбил кулаком дверь»: в Уфе пьяный покупатель без денег требовал в аптеке сладостей

В Уфе на днях был задержан буйный мужчина. Он не только напугал фармацевта своей агрессией и странными требованиями, но и разбил дверь аптеки кулаком.

Фото №1 - «Разбил кулаком дверь»: в Уфе пьяный покупатель без денег требовал в аптеке сладостей

Все случилось уже в довольно позднее вечернее время. Из аптеки на ул. Цюрупы в Уфе постпил сигнал «тревожной кнопки» в Росгвардию. На место прибыл экипаж. Первой, что они увидели, была разбитая входная дверь в аптеку.

Фармацевт рассказала росгвардейцам, что в помещение вошел мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии. Он пояснил, что при себе не имеет денег, но ему в срочном порядке необходимо сладкое.

Продавец в аптеке решила, что мужчина страдает сахарным диабетом, тогда она предложила ему взять карамельки из вазы на кассе. Но этот вариант мужчину не устроил.

Он заплетающимся языком требовал дать ему сладкого, потом разозлившись еще больше, разбил кулаком дверь и выбежал на улицу. Получив описание, росгвардейцы приступили к поиску нарушителя и настигли его, когда тот пытался перебежать дорогу в квартале от места происшествия. Задержанный 39-летний житель села Бижбуляк, ранее неоднократно судимый за кражу и нанесение телесных повреждений, был опознан работницей аптеки и передан полицейским для дальнейшей работы.

Пресс-служба Росгвардии по РБ
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