«Разбил кулаком дверь»: в Уфе пьяный покупатель без денег требовал в аптеке сладостей

В Уфе на днях был задержан буйный мужчина. Он не только напугал фармацевта своей агрессией и странными требованиями, но и разбил дверь аптеки кулаком.

Все случилось уже в довольно позднее вечернее время. Из аптеки на ул. Цюрупы в Уфе постпил сигнал «тревожной кнопки» в Росгвардию. На место прибыл экипаж. Первой, что они увидели, была разбитая входная дверь в аптеку.

Фармацевт рассказала росгвардейцам, что в помещение вошел мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии. Он пояснил, что при себе не имеет денег, но ему в срочном порядке необходимо сладкое.

Продавец в аптеке решила, что мужчина страдает сахарным диабетом, тогда она предложила ему взять карамельки из вазы на кассе. Но этот вариант мужчину не устроил.