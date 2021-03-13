Вертолетный завод и форелевое хозяйство: Радий Хабиров посетил Кумертау с рабочей поездкой

Башкортостан закупит два новых вертолета у Кумертауского авиационного производственного предприятия. Пожарно-спасательную винтокрылую машину КА-32 планируется приобрести уже в 2021 году. Об этом заявил Радий Хабиров. Руководитель республики сегодня побывал с рабочим визитом в Кумертау, где ознакомился с деятельностью производственных предприятий города.
Если пару лет назад стоял вопрос о сохранении предприятия. Сегодня благодаря поддержке «Ростех» и правительства Башкирии на КумАППе уже другие задачи, связанные с увеличением количества заказов. В 2020 году по сравнению с 2019-м было выпущено продукции на 43% больше. А до конца 2021 года на авиазаводе планируют произвести семь новых винтокрылых машин, а 15 вертолетов переоборудовать по заказам различных ведомств.
В прошлом году было принято еще одно важное решение – провести глубокую модернизацию вертолета Ка-32А11ВС. Перспективный проект подразумевает установку нового бортового электронного оборудования и более мощных двигателей. Обновленную машину должны представить на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Башкортостан также нуждается в современной вертолётной технике многоцелевого назначения. Радий Хабиров поручил правительству республики в ближайшее время сформировать техническое задание на производство двух вертолётов в пожарном и медицинском исполнении. Об этом руководитель республики говорил и на встрече с ветеранами авиационной отрасли и молодыми специалистами КумАПП.
Напомним, в начале марта Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков провели первое в 2021 году заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества, на котором, в частности, обсудили основные итоги работы КумАПП в 2020 году, а также перспективы дальнейшего увеличения объёмов выпуска вертолётной техники, её обслуживания и ремонта.
Кумертау является территорией опережающего социально-экономического развития. То есть начинающие предприниматели, работающие на этой площадке, пользуются преференциями и льготами со стороны государства. Радий Хабиров сегодня ознакомился с деятельностью ряда резидентов ТОСЭР. Одним из таковых является «Башденим» – производитель джинсовой одежды для детей, подростков и взрослых. В 2020 году предприниматели арендовали производственное помещение в Кумертау, приобрели необходимое оборудование и запустили швейный цех, создав 30 новых рабочих мест.
А здесь шьют платья, брюки, костюмы и много других вещей. Но только рассчитаны они не для людей. Предприятие выпускает комплекты одежды для мягких игрушек российского бренда BUDI BASA. В условиях пандемии компания создала 40 новых рабочих мест и в ближайшие годы планирует вдвое увеличить штат.
Выращиванием рыбы они занимаются с 2004 года. А в прошлом году общество с ограниченной ответственностью «Рыбопитомник» вошло в число резидентов ТОСЭР. Инвестпроект стоимостью почти семь миллионов рублей на территории Кумертау позволил увеличить объемы выпускаемой продукции.
Первую партию форели сюда завезли в позапрошлом году. Предприниматели нашли хорошее применение бывшему угольному разрезу. Глубины здесь до 40 метров.
Предприниматели поделились с главой республики своими планами. Они хотят организовать переработку. Задачи на этот год – произвести три тонны икры форели, семь тонн рыбы горячего и холодного копчения, а также реализовать более 120 тонн живой и охлаждённой рыбы.
Кумертау стал первым городом в Башкортостане, получившим статус ТОСЭР. Благодаря своей привлекательности в плане господдержки, территория опережающего развития за время своего существования привлекла около 2,5 млрд рублей инвестиций. Но самое главное – это дополнительные рабочие места для местного населения.