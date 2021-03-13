Вертолетный завод и форелевое хозяйство: Радий Хабиров посетил Кумертау с рабочей поездкой

Башкортостан закупит два новых вертолета у Кумертауского авиационного производственного предприятия. Пожарно-спасательную винтокрылую машину КА-32 планируется приобрести уже в 2021 году. Об этом заявил Радий Хабиров. Руководитель республики сегодня побывал с рабочим визитом в Кумертау, где ознакомился с деятельностью производственных предприятий города.

Если пару лет назад стоял вопрос о сохранении предприятия. Сегодня благодаря поддержке «Ростех» и правительства Башкирии на КумАППе уже другие задачи, связанные с увеличением количества заказов. В 2020 году по сравнению с 2019-м было выпущено продукции на 43% больше. А до конца 2021 года на авиазаводе планируют произвести семь новых винтокрылых машин, а 15 вертолетов переоборудовать по заказам различных ведомств.

К сожалению, последние два-три года было снижение. Но за 2020 год была проделана большая работа. Также было ходатайство со стороны Радия Фаритовича о загрузке наших предприятий. В прошлом году был подписан крупный контракт на 16 вертолетов, ремонт и модернизацию Ка-27 от Минобороны. Николай Фролов, управляющий директор Кумертауского авиационного производственного предприятия

В прошлом году было принято еще одно важное решение – провести глубокую модернизацию вертолета Ка-32А11ВС. Перспективный проект подразумевает установку нового бортового электронного оборудования и более мощных двигателей. Обновленную машину должны представить на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Башкортостан также нуждается в современной вертолётной технике многоцелевого назначения. Радий Хабиров поручил правительству республики в ближайшее время сформировать техническое задание на производство двух вертолётов в пожарном и медицинском исполнении. Об этом руководитель республики говорил и на встрече с ветеранами авиационной отрасли и молодыми специалистами КумАПП.

Нам нужен мощный вертолет для пожаротушения. У нас территория большая, разветвленная дорожная сеть, крупные аварии бывают. Поэтому нам нужен вертолет со спасательными функциями. Второй вертолет – это 226. Это медицинский модуль. Для того, чтобы мы могли максимально и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомним, в начале марта Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков провели первое в 2021 году заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества, на котором, в частности, обсудили основные итоги работы КумАПП в 2020 году, а также перспективы дальнейшего увеличения объёмов выпуска вертолётной техники, её обслуживания и ремонта.

Кумертау является территорией опережающего социально-экономического развития. То есть начинающие предприниматели, работающие на этой площадке, пользуются преференциями и льготами со стороны государства. Радий Хабиров сегодня ознакомился с деятельностью ряда резидентов ТОСЭР. Одним из таковых является «Башденим» – производитель джинсовой одежды для детей, подростков и взрослых. В 2020 году предприниматели арендовали производственное помещение в Кумертау, приобрели необходимое оборудование и запустили швейный цех, создав 30 новых рабочих мест.

А здесь шьют платья, брюки, костюмы и много других вещей. Но только рассчитаны они не для людей. Предприятие выпускает комплекты одежды для мягких игрушек российского бренда BUDI BASA. В условиях пандемии компания создала 40 новых рабочих мест и в ближайшие годы планирует вдвое увеличить штат.

Помощь идет большая от администрации. Работаем, получаем субсидии. Мы являемся резидентами ТОСЭР, поэтому у нас есть ряд льгот, которыми мы пользуемся. Сейчас мы хотим развиваться в дальнейшем, хотим увеличить свое производство в два, а то и в три раза. Поэтому сейчас ведем набор людей. Евгений Иванов, генеральный директор швейного предприятия

Выращиванием рыбы они занимаются с 2004 года. А в прошлом году общество с ограниченной ответственностью «Рыбопитомник» вошло в число резидентов ТОСЭР. Инвестпроект стоимостью почти семь миллионов рублей на территории Кумертау позволил увеличить объемы выпускаемой продукции.

Первую партию форели сюда завезли в позапрошлом году. Предприниматели нашли хорошее применение бывшему угольному разрезу. Глубины здесь до 40 метров.

Головное предприятие давно занимается выращиванием форели, ну и другой рыбы. Но именно по форели у нас не хватало места, где можно подобрать хорошие температурные условия. В этом разрезе мы три года проводили анализы. Убедились, что все хорошо. Станислав Степанов, директор рыбопитомника

Предприниматели поделились с главой республики своими планами. Они хотят организовать переработку. Задачи на этот год – произвести три тонны икры форели, семь тонн рыбы горячего и холодного копчения, а также реализовать более 120 тонн живой и охлаждённой рыбы.

Срочно нужна республиканская программа поддержки перерабатывающей пищевой промышленности. У нас уникальные природные богатства, люди очень талантливые, а вот этих мер поддержки пока не хватает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан